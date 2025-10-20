Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία 37χρονου άνδρα έξω από γνωστό νυχτερινό μαγαζί στο Μπουρνάζι, στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος, βουλγαρικής καταγωγής, βγήκε για λίγο έξω από το κλαμπ προκειμένου να μιλήσει με έναν άνδρα. Λίγα λεπτά αργότερα σωριάστηκε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο, έχοντας δεχθεί μαχαιριά στην κοιλιά.

Το χτύπημα αποδείχθηκε μοιραίο. Παρά την άμεση διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Από εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών «χτενίζουν» την περιοχή για να εντοπίσουν τον δράστη, συλλέγοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να «χαρτογραφήσουν» τις κινήσεις του.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς να αποκλείεται κανένα σενάριο.