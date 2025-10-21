Τρεις ημέρες μετά την κατάθεση του σχεδίου προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2026 στην Εθνοσυνέλευση από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί ο οίκος αξιολογήσεων Standard & Poor’s υποβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας από το ΑΑ- σε Α+ (με σταθερή προοπτική) κρίνοντας ότι «η αβεβαιότητα για τα δημόσια οικονομικά παραμένει υψηλή».

Νέα προειδοποίηση

Πρόκειται για μια νέα προειδοποίηση μετά την υποβάθμιση της αξιολόγησης της δεύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης από την Fitch, η οποία μάλιστα προέκυψε εσπευσμένως (οι προγραμματισμένες αξιολογήσεις της S&P ανακοινώνονται τέλη Νοεμβρίου).

Δεν υφίστανται λόγοι ανησυχίας

Για τον επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ, πάντως, ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας δεν υφίστανται.

Ο νεοδιορισθείς υπουργός μιλώντας το Σάββατο στο γαλλικό ραδιόφωνο είπε ότι «λαμβάνει υπόψη» του την ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης, εκφράζοντας την άποψη ότι η υποβάθμιση δεν συνιστά κάτι περισσότερο από «έκκληση για σαφήνεια και υπευθυνότητα, αλλά πάνω απ’ όλα έκκληση για σοβαρότητα» εκ μέρους της γαλλικής κυβέρνησης.

Τρίτη υποβάθμιση

«Αυτή είναι η τρίτη υποβάθμιση μέσα σε ένα χρόνο. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το σύννεφο. Ουσιαστικά, είναι ένα σύννεφο που προσθέτει σε μια ήδη μάλλον ζοφερή πρόγνωση καιρού», παραδέχθηκε ο Λεσκίρ.

«Είχα την ευκαιρία να επιβεβαιώσω την αποφασιστικότητά μας να επιτύχουμε τον στόχο για μείωση του ελλείμματος στο 5,4% του ΑΕΠ για το 2025. Ο οίκος αναφέρεται σε αυτό», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός λίγο προτού πέσει στη μάχη της υπεράσπισης στην Εθνοσυνέλευση του νέου προϋπολογισμού, η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε τη Δευτέρα.