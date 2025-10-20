«Ουδέν σχόλιο» ήταν η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου για το δείπνο που διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο, στην αίθουσα που φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με καλεσμένη την αφρόκρεμα της βρετανικής κοινωνίας.

Το Βρετανικό Μουσείο, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, τόνισε πως «δεν θα προβεί σε σχόλια» για το θέμα και επισήμανε ότι η προστασία της συλλογής τίθεται πάνω από καθετί άλλο και ότι όλα τα αιτήματα για χρήση των αιθουσών αξιολογούνται με βάση τους κινδύνους και τον σεβασμό προς τα εκθέματα.

Σημειώνεται ότι στο εν λόγω δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου «Pink Ball», μιας βραδιάς υψηλής κοινωνίας και λαμπερών καλεσμένων – βρέθηκαν από τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν και τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ μέχρι και τον Μικ Τζάγκερ, την Ναόμι Κάμπελ και γνωστούς ηθοποιούς όπως την Κριστίν Σκοτ Τόμας και τον Σάσα Μπάρον Κοέν.

Οι καλεσμένοι – περίπου 800 άτομα – κατέβαλαν το λιγότερο 2.000 λίρες το άτομο, προκειμένου να δειπνήσουν μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα. Το γεγονός καταγράφηκε σε μία φωτογραφία την οποία δημοσίευσε η Evening Standard. Η φωτογραφία προέρχεται από ανάρτηση στο Instagram και στη συνέχεια, πιθανόν να αφαιρέθηκε για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις. Στα διεθνή φωτογραφικά πρακτορεία δεν υπάρχει επίσημο καρέ από την επίμαχη αίθουσα.