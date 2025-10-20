Στον απόηχο της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, ένας κινηματογράφος στο Λος Άντζελες προχωρά σε μια πρωτότυπη κίνηση: προσφέρει δωρεάν εισιτήρια σε όσους ήδη δεν έχουν μαλλιά ή συμφωνούν να ξυρίσουν το κεφάλι τους επιτόπου, τιμώντας έτσι τον χαρακτήρα της Έμμα Στόουν στην ταινία.

Η Έμμα Στόουν υποδύεται στη Bugonia μια ισχυρή διευθύνουσα συμβούλο φαρμακευτικής εταιρείας, η οποία έχει απαχθεί από θεωρητικούς συνωμοσίας που την θεωρούν εξωγήινη και της ξυρίζουν τα μαλλιά. Εμπνευσμένος από αυτή την εικόνα, ο κινηματογράφος Culver στο Λος Άντζελες ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου θα προσφέρει δωρεάν προβολή της ταινίας, σε όσους είναι πρόθυμοι να κόψουν τα μαλλιά τους στο φουαγιέ.

«Είστε φαλακρός ή πρόθυμος να ξυρίσετε το κεφάλι σας;» γράφει η ανακοίνωση της εκδήλωσης. «Μετά τις 6 μ.μ., ένας κουρέας θα είναι εκεί για να σας ξυρίσει το κεφάλι και να σας δώσει δωρεάν εισιτήριο για την προβολή». Η συμμετοχή είναι περιορισμένη και αφορά μόνο άτομα άνω των 18 ετών.

Ο ηθοποιός Τζέσι Πλέμονς, που υποδύεται έναν από τους θεωρητικούς συνωμοσίας, μίλησε για τη ριζοσπαστική αυτή επιλογή: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο από το να ξυρίζεις το κεφάλι σου. Το πρώτο ντους μετά; Είναι καταπληκτικό».

Η Έμμα Στόουν διαφοροποίησε τη δική της απόφαση να ξυρίσει τα μαλλιά της για τον ρόλο από την πραγματική μάχη της μητέρας της, η οποία έχασε τα μαλλιά της εξαιτίας καρκίνου το 2008. «Αυτή έκανε κάτι πραγματικά γενναίο. Εγώ απλώς ξύρισα το κεφάλι μου», είπε.

Τέλος, η Bugonia έχει ήδη αποσπάσει καλές κριτικές σε φεστιβάλ και έχει λάβει στην Αμερική τη βαθμολογία R. Η ταινία θα κυκλοφορήσει περιορισμένα από τις 24 Οκτωβρίου και ευρέως από τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Με πληροφορίες από Guardian