Στο πλαίσιο των ερευνών για την ενέδρα που στήθηκε χθες βράδυ (19/10) στους επιβάτες του πούλμαν της Πιστόια Μπάσκετ, περίπου 100 χλμ. βόρεια της Ρώμης, η ιταλική δικαιοσύνη διέταξε απόψε την κράτηση τριών ατόμων, που φέρονται να συνδέονται με τον χώρο της άκρας δεξιάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για τρεις ακραίους οπαδούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην φυλακή. Φέρεται να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, για την δολοφονία του 65χρονου οδηγού πούλμαν, Ραφαέλε Μαριανέλα, ο οποίος έχασε την ζωή όταν χτυπήθηκε από πέτρα και τούβλα, τα οποία εκτοξεύθηκαν από την άκρη του δρόμου και έσπασαν το παρμπρίζ του οχήματος.

L’assalto al pullman dei tifosi del #PistoiaBasket, di rientro dopo il match contro la squadra di #Rieti: una sassaiola sulla statale, in cui muore, colpito da un mattone, un autista dell’autobus. I testimoni dicono: “Poteva essere una strage”. pic.twitter.com/ZBH532yZYh — Tg1 (@Tg1Rai) October 20, 2025

Οι αστυνομικοί, λίγο μετά την ενέδρα χθες βράδυ εντόπισαν αυτοκίνητο με επιβαίνοντες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες προέρχονταν από το σημείο της θανατηφόρας επίθεσης, από το οποίο είχαν απομακρυνθεί με καλυμμένο το πρόσωπο.