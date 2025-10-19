Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου και προτίθεται να τα παραδώσει στο Ισραήλ, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πιο αναλυτικά

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα την ανεύρεση των λειψάνων ενός ακόμη ομήρου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα λείψανα πρόκειται να παραδοθούν στο Ισραήλ, «εφόσον οι συνθήκες επί του πεδίου είναι κατάλληλες».

Η παλαιστινιακή οργάνωση υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε «κλιμάκωση» από την πλευρά του Ισραήλ θα μπορούσε να περιπλέξει τις επιχειρήσεις έρευνας και ανασκαφής.

Όπως αναφέρεται, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην ανάκτηση και παράδοση των σορών στο Ισραήλ.