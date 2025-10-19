Το Λύκειο Backwell στο Σόμερσετ της Αγγλίας σχεδιάζει να εφαρμόσει πολιτική «χωρίς κινητά τηλέφωνα», ύστερα από περιστατικά διάδοσης σοκαριστικών βίντεο μεταξύ μαθητών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Ο διευθυντής του σχολείου, Γουίλ Πένι, δήλωσε ότι εξετάζει επένδυση ύψους 20.000 λιρών για την προμήθεια ειδικών μαγνητικών θηκών, στις οποίες οι μαθητές θα τοποθετούν τα τηλέφωνά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η απόφαση αυτή βασίζεται σε πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αγγλίας (UWE) στο Μπρίστολ, η οποία έδειξε ότι έως και το 25% των μαθητών που συμμετείχαν ανέφεραν αρνητικές εμπειρίες συνδεδεμένες με τη χρήση των smartphone. Όπως ανέφερε μαθητής 15 ετών, «κάποιοι φίλοι μου είναι κυριολεκτικά πάντα online, δεν απομακρύνονται στιγμή από τα social media κατά τη διάρκεια του σχολείου».

Ανησυχία για το περιεχόμενο και την έκθεση των μαθητών

Η έρευνα του UWE επισημαίνει ότι πολλοί γονείς υποτιμούν το είδος του περιεχομένου που μπορεί να βλέπουν τα παιδιά τους και τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Ο Πένι αναφέρθηκε σε περιστατικό όπου, μετά τη δολοφονία του Αμερικανού πολιτικού Τσάρλι Κερκ, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με ιδιαίτερα σκληρές εικόνες, τις οποίες μαθητές αντάλλασσαν σε ομάδες WhatsApp και Snapchat.

«Προσπαθήσαμε να υπενθυμίσουμε στα παιδιά τι είναι κατάλληλο να βλέπουν στο διαδίκτυο και καλέσαμε και τους γονείς να ενεργοποιήσουν γονικό έλεγχο στις συσκευές τους», ανέφερε ο διευθυντής, σημειώνοντας ότι υπήρξαν περιστατικά όπου μαθητές της πρώτης τάξης Γυμνασίου εκτέθηκαν σε ακατάλληλο υλικό μέσω συνομιλιακών ομάδων.

Προς πλήρη απαγόρευση χρήσης κινητών

Η διοίκηση του σχολείου εξετάζει πλέον την πλήρη εφαρμογή πολιτικής χωρίς κινητά, η οποία θα απαγορεύει τη χρήση ή πρόσβαση στις συσκευές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμμάτων. Σύμφωνα με τον Πένι, αν και περίπου οι μισοί μαθητές τηρούν ήδη την οδηγία να έχουν τα κινητά τους απενεργοποιημένα, οι υπόλοιποι τα κρατούν στο «σιωπηλό», γεγονός που εξακολουθεί να αποσπά την προσοχή τους.

Η συζήτηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη νέα οδηγία της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία από τον Φεβρουάριο του 2025 καλεί όλα τα σχολεία στην Αγγλία να απαγορεύσουν τα κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

Η φωνή των μαθητών

Η 14χρονη μαθήτρια Μαρία δήλωσε ότι περνά περίπου δυόμισι ώρες ημερησίως στο κινητό της – «λιγότερο σε σχέση με τους φίλους μου», όπως είπε. «Το διαδίκτυο μπορεί να έχει αρνητικά στοιχεία, αλλά και πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Το πρόβλημα είναι ότι πας να μπεις για πέντε λεπτά στο TikTok και τελικά χάνεις μισή ώρα. Νομίζω ότι επηρεάζει την ψυχική μας υγεία», πρόσθεσε. Η ίδια προσπαθεί να ελέγχει τη χρήση της, ενεργοποιώντας υπενθυμίσεις για να περιορίζει τον χρόνο οθόνης.

Ο διευθυντής κατέληξε ότι προτεραιότητα του σχολείου είναι ξεκάθαρη: «Τα παιδιά πρέπει να συγκεντρώνονται στο μάθημα και όχι σε ό,τι συμβαίνει στο κινητό τους».