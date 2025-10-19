Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι 20 εργαζόμενοί του συνελήφθησαν από τους Χούθι στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των σιιτών ανταρτών. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μία ημέρα μετά από νέα επιδρομή των Χούθι με στόχο το προσωπικό του Οργανισμού.

«Πέντε ντόπια μέλη του προσωπικού και 15 διεθνή μέλη του προσωπικού κρατούνται στο συγκρότημα του ΟΗΕ» που έγινε στόχος εφόδου το Σάββατο, δήλωσε στο AFP ο Ζαν Αλάμ, εκπρόσωπος του μόνιμου συντονιστή του ΟΗΕ στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 11 ακόμη ντόπιοι εργαζόμενοι του ΟΗΕ αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ανάκρισή τους. Ο Οργανισμός, όπως διευκρίνισε, βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθι και άλλους εμπλεκόμενους, προκειμένου να «επιλύσει αυτή τη σοβαρή κατάσταση το συντομότερο δυνατό, να τερματιστεί η κράτηση όλου του προσωπικού και να αποκατασταθεί ο πλήρης έλεγχος των εγκαταστάσεών του στη Σαναά».

Ο Αλάμ είχε επισημάνει νωρίτερα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας των Χούθι εισήλθαν «χωρίς άδεια» στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στη Σαναά.

Κατηγορίες για κατασκοπεία και αντιδράσεις

Οι αντάρτες είχαν πραγματοποιήσει παρόμοια επιδρομή στα γραφεία του ΟΗΕ στις 31 Αυγούστου, συλλαμβάνοντας περίπου δέκα υπαλλήλους, σύμφωνα με τον Οργανισμό. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθι είχε τότε υποστηρίξει ότι οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το νέο περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία δεκάδες εργαζόμενοι του ΟΗΕ έχουν συλληφθεί τους τελευταίους μήνες σε περιοχές υπό τον έλεγχο των Υεμενιτών ανταρτών.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα την Πέμπτη, ο επικεφαλής των ανταρτών Αμπντελμάλεκ αλ Χούθι υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του εξάρθρωσαν «έναν από τους πιο επικίνδυνους πυρήνες κατασκοπείας», ο οποίος «συνδέεται με ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και η Unicef».

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντιζαρίκ, απέρριψε τις κατηγορίες αυτές χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνες και απαράδεκτες», καθώς «θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες, όπως και ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις διάσωσης».

Η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη μεταφέρθηκε από τη Σαναά στο Άντεν, όπου εδρεύει προσωρινά η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Ύστερα από δέκα χρόνια εμφυλίου πολέμου, η Υεμένη παραμένει βυθισμένη σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με εκατομμύρια ανθρώπους να εξαρτώνται από τη διεθνή βοήθεια για την επιβίωσή τους.