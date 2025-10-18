Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, επισκέφθηκε τη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας το τεράστιο έργο που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς οργανώσεις για την παροχή βασικών υπηρεσιών και τροφίμων στους κατοίκους.

Διαπίστωσε εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη και τόνισε την ανάγκη άμεσης ανθρωπιστικής δράσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων Τομ Φλέτσερ επισκέφθηκε σήμερα τη Γάζα, όπου διαπίστωσε ότι οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για την παροχή βασικών υπηρεσιών στους κατοίκους του πολέμου-πληγέντος παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Φλέτσερ αποτελεί τον πρώτο αξιωματούχο του ΟΗΕ που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς και την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου.

Κατά την περιοδεία του στην πόλη της Γάζας, με συνοδεία κομβόι του ΟΗΕ, ο Φλέτσερ επισήμανε τη ριζική αλλαγή που έχει υποστεί η περιοχή. «Ήμουν εδώ πριν επτά ή οκτώ μήνες. Τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια ήταν ακόμη όρθια. (…) είναι φοβερό να βλέπει κανείς ένα μεγάλο μέρος της πόλης να έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο», ανέφερε χαρακτηριστικά από τη συνοικία Σέιχ Ράντουαν.

Η Γάζα έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις ισραηλινές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να διατηρεί την πολιορκία και τον έλεγχο όλων των σημείων πρόσβασης.

Η πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, βασισμένη σε σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει τη διευκόλυνση εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας, που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τον άμαχο πληθυσμό.

Ο Φλέτσερ επισήμανε πως έχει εκπονηθεί «ένα τεράστιο σχέδιο 60 ημερών προκειμένου να ενισχύσουμε την παροχή τροφίμων, να διανείμουμε ένα εκατομμύριο γεύματα την ημέρα, να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση του τομέα της υγείας, να στήσουμε σκηνές για τον χειμώνα και να επιστρέψουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στο σχολείο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ (OCHA) έχει μπροστά του «ένα τεράστιο έργο (…) αλλά το οφείλουμε στους ανθρώπους εδώ που έχουν περάσει τόσες δοκιμασίες», υπογραμμίζοντας πως απαιτείται «τεράστια, τεράστια δουλειά».

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για το άνοιγμα όλων των μεθοριακών περασμάτων, περιλαμβανομένου του κομβικής σημασίας περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος βοήθειας στη Γάζα.