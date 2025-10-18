Ο Πανιώνιος δεν εκκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν και η διοίκησή του έκρινε πως ο υπαίτιος γι αυτό ήταν ο Λούκα Παβίσεβιτς, ο οποίος αποτελεί παρελθόν απο τον πάγκο της ομάδας της Νέας Σμύρνης.

Πολλά ονόματα βρέθηκαν στη λίστα του Θεόδωρου Μικρόπουλου, όσον αφορά τον πιθανό αντικαταστάτη, αλλά αυτό που φαίνεται ότι κερδίζει είναι εκείνο του Τζιανμάρκο Ποτσέκο.

Ο Ιταλός τεχνικός διεθέται τεράστια εμπειρία και φυσικά έχει βρεθεί στον πάγκο ομάδας και της Euroleague (της Βιλερμπάν), αλλά το μεγαλύτερο παράσημό του, αποτελεί η παρουσία του στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.