Στο νέο του βιβλίο, «Fast Tracks and Dark Deals», ο πρώην επικεφαλής μάρκετινγκ της ΔΟΕ και σύμβουλος των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο το 2012, Michael R. Payne, περιγράφει πώς οι μυστικές υπηρεσίες δημιούργησαν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα «ηλεκτρονικής διαταραχής» κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Έξι μήνες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, ο δικηγόρος Michael Shrimpton είχε ισχυριστεί ότι είχε πληροφορίες για κλεμμένη ρωσική πυρηνική κεφαλή που σχεδιάζονταν να εκραγεί στο Λονδίνο.

Παρότι η απειλή αποδείχθηκε ψευδής και ο Shrimpton καταδικάστηκε αργότερα, οι Αρχές αντιμετώπισαν την κατάσταση ως σοβαρό κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια των Αγώνων, άτομα που είχαν χαρακτηριστεί ως «ύποπτα» βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν ανεξήγητα προβλήματα:

Τα αυτοκίνητά τους σταματούσαν να λειτουργούν χωρίς κάποιο προφανή λόγο, τα κινητά τους έχαναν ενέργεια εντός λεπτών, οι τραπεζικές κάρτες τους αποτυγχάναν σε ΑΤΜ και ακόμη οι κλειδαριές των γκαράζ δεν δέχονταν τα κλειδιά.

Όσο ξαφνικά άρχισαν τα προβλήματα, τόσο άμεσα έπαψαν – αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η Παραολυμπιάδα.

Η μέθοδος αυτή — τεχνικά νόμιμη, αλλά εντελώς πρωτοφανής — επιβεβαιώνει ότι το Λονδίνο 2012 συνοδεύτηκε από έναν αόρατο πόλεμο υποκλοπών και χειραγώγησης, αποδεικνύοντας πόσο μακριά έφτασαν οι υπηρεσίες ασφαλείας για να αποφύγουν την παραμικρή απειλή.