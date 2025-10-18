Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, χαρακτήρισε «άτυχο» τον Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος ακόμη δεν έχει σημειώσει γκολ ή ασίστ στην Premier League, παρά την εντυπωσιακή μεταγραφή του από τη Λεβερκούζεν έναντι περίπου 100 εκατομμυρίων λιρών, με πιθανά μπόνους που μπορούν να φτάσουν τα 16 εκατ. λίρες.

Ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε ότι η προσαρμογή σε ένα νέο πρωτάθλημα και περιβάλλον είναι φυσιολογικά δύσκολη για έναν 22χρονο παίκτη, ενώ υπογράμμισε ότι ο Βιρτς έχει ήδη δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σλοτ έκανε παραλληλισμό με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος αντιμετώπισε δυσκολίες στην Τσέλσι πριν μετακομίσει στη Μάντσεστερ Σίτι και καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους μέσους στην ιστορία της Premier League. Ο Σλοτ κάλεσε σε υπομονή και εμπιστοσύνη προς τον Βιρτς, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο νεαρός Γερμανός θα βρει γρήγορα τον ρυθμό του.