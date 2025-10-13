Το καλοκαίρι του 2024 ένα μεγάλο και επιτυχημένο κεφάλαιο «έκλεισε» για τη Λίβερπουλ, με την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ. Με τον Γερμανό τεχνικό να αποχωρεί από τους «ρεντς» και την ανακοίνωση της πρόσληψης του Άρνε Σλοτ, κανείς δεν ήξερε τι επιφυλάσει το μέλλον στο «Άνφιλντ».

Πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν πως η Λίβερπουλ, με τον Ολλανδό στον πάγκο δεν θα καταφέρει πολλά. Όμως, στην πρώτη του σεζόν ο 47χρονος προπονητής διέψευσε τους πάντες, οδηγώντας τους «ρεντς» στην κατάκτηση της Premier League.

Η εξαιρετική δουλειά του Σλοτ φάνηκε και φέτος, ακόμα και με τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας. Παρά το γεγονός πως η Λίβερπουλ, έχει γνωρίσει στις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις της ισάριθμες ήττες (2-1 εναντίον σε Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας, 1-0 από τη Γαλατάσαραϊ), η διοίκηση των «ρεντς» προσφέρει νέο διετές συμβόλαιο στον Ολλανδό προπονητή, έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο 47χρονος έχει ήδη συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως θα ήθελε να μείνει για πολλά χρόνια στο «Άνφιλντ», αλλά κάτι τέτοιο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο εύκολο.

«Κάποια στιγμή, το διοικητικό συμβούλιο ή κάποιος στην ομάδα, δεν θα είναι πλέον ευχαριστημένος. Νομίζω ότι γενικά, στο ποδόσφαιρο και στη ζωή, δεν υπάρχει τόση υπομονή. Ίσως η Αγγλία να αποτελεί εξαίρεση. Οπότε θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να εργάζεται εδώ για πολύ καιρό, επειδή είναι ένας εξαιρετικός σύλλογος και είμαι πραγματικά χαρούμενος εδώ», δήλωσε ο Σλοτ.