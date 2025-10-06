Σύμφωνα με άρθρο του δημοσιογράφου Ντάνι Μέρφι του BBC, το «αστέρι» της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, φέτος αποτελεί ένα μικρό πρόβλημα για την ομάδα. Γιατί όμως αυτό; Λόγω του ότι ο Σλοτ έχει δώσει στον Αιγύπτιο την «ελευθερία» του να μην βοηθάει αμυντικά την ομάδα του.

Το άρθρο κάνει λόγο για το γεγονός πως τα δεξιά μπακ της ομάδας, ο Φριμπόνγκ, ο Μπράντλεϊ και ο Σόμποσλαϊ (που πλέον χρησιμοποιείται στην θέση) δεν μπορούν να καλύψουν τα αμυντικά «κενά» που αφήνει ο Αιγύπτιος επιθετικός και βρίσκονται συνεχώς σε καταστάσεις δύο εναντίον ενός από την δεξιά πλευρά, κάτι που κάνει το αμυντικό τους έργο ακόμα δυσκολότερο. Φέρνει ως μεγάλο παράδειγμα το νικητήριο γκολ της Τσέλσι το Σάββατο, του οποίου η ανάπτυξη ήρθε από τα δεξιά (αριστερά της επίθεσης).

Αν ο Σαλάχ είχε ακολουθήσει τον Κουκουρέγια, ίσως το γκολ να μην είχε μπει. Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία εντολή από τον Σλοτ να γίνει αυτό, καθώς ο Σλοτ δεν τα «έψαλλε» στον Αιγύπτιο, κάτι φυσικά που θα έκανε αν είχε δώσει τέτοια οδηγία στον παίκτη του και αυτός δεν την εκτελούσε.

Το «μεγάλο» πρόβλημα είναι ο τρόπος που η Λίβερπουλ είναι οργανωμένη γύρω από αυτή την «ελευθερία» που έχει ο Σαλάχ. Με τις μικρότερες ομάδες κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πρόβλημα, διότι η Λίβερπουλ έχει την κατοχή και είναι αυτή που έχει τον έλεγχο του αγώνα για την μεγαλύτερη διάρκεια του. Όμως, σε ντέρμπι που η ποιότητα των δύο ομάδων είναι ίση και το ματς «μοιράζεται» οι αντίπαλοι επιλέγουν να επιτεθούν από τα αριστερά, όπου υπάρχει το κενό.

Το αμυντικό πλάνο της Λίβερπουλ «λέει» πως στην περίπτωση αυτή το κεντρικό χαφ βοηθάει τον δεξιό μπακ, όμως αυτό δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα, η Λίβερπουλ «χάνει» έναν παίκτη από το κέντρο του γηπέδου.

