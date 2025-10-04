Η ήττα της Λίβερπουλ από την Τσέλσι με σκορ 2-1 σήμανε την τρίτη διαδοχική ήττα των «Κόκκινων» σε όλες τις διοργανώσεις.

Είχαν προηγηθεί οι ήττες από την Κρίσταλ Πάλας, πάλι με 2-1, την προηγούμενη αγωνιστική της Premier League και αυτή από την Γαλατάσαραϊ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League με σκορ 1-0.

Η Λίβερπουλ από την αρχή της χρονιάς δείχνει ότι δεν έχει μπει με τον καλύτερο τρόπο στην νέα σεζόν, καθώς η εικόνα της δεν «πείθει» και οι περισσότερες τις νίκες έχουν έρθει με γκολ στο τέλος των παιχνιδιών.

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες είναι κάτι το ασυνήθιστο για την Λίβερπουλ, αφού κάτι τέτοιο έχει να συμβεί από τον Μάρτιο του 2023, όταν η Λίβερπουλ είχε ηττηθεί από την Μπόρνμουθ με 1-0, την Ρεάλ Μαδρίτης με το ίδιο σκορ και από την Μάντσεστερ Σίτι με 4-1.