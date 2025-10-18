Αίσθηση προκάλεσε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 η κατά λάθος δημοσίευση μιας ιδιωτικής συνομιλίας στο Instagram από τη Θεοδώρα Τζάκρη, αντιπρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η συνομιλία εμφανίστηκε σε Instagram story στον προσωπικό λογαριασμό της κ. Τζάκρη. Λίγα λεπτά αργότερα, η ίδια εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζει ότι ο διάλογος δεν αντανακλά την πραγματικότητα, καθώς οι σχέσεις της με τον Στ. Κασσελάκη είναι πολύ καλές.

Η συνομιλία είχε ως εξής:

Κασσελάκης: Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι

Τζάκρη: Ποιον κόσμο. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν! Ποιον δίχασα; Δεν απαντάς;

Κασσελάκης: Δεν έχω όρεξη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός.

Τζάκρη: Ωραία λοιπόν για να τα δούμε! Για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι!

Κασσελάκης: Δεν είμαι σε mood τώρα.