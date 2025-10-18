Μετά το τεχνικό πρόβλημα με την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας Intercity το πρωί του Σαββάτου στο Λιτόχωρο Πιερίας, μία ακόμη αμαξοστοιχία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο–Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40 λόγω τεχνικού προβλήματος.

Οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train. Παράλληλα, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Hellenic Train, το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.