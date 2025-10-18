Προσωρινή ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας IC 51 σημειώθηκε έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου, κατά το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, με 144 επιβάτες, λόγω τεχνικού προβλήματος σε μία από τις μηχανές έλξης, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Παρά τις προσπάθειες του τεχνικού προσωπικού, η βλάβη δεν κατέστη δυνατό να αποκατασταθεί επιτόπου. Έτσι, αποφασίστηκε η αποσύνδεση της μηχανής που παρουσίασε το πρόβλημα στον σταθμό του Λιτοχώρου και η συνέχιση του ταξιδιού έως τη Λάρισα με τη δεύτερη μηχανή.

Στη Λάρισα προβλέπεται η αντικατάσταση της ελαττωματικής μηχανής, ώστε η αμαξοστοιχία να συνεχίσει κανονικά την πορεία της προς την Αθήνα. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού, τονίζοντας ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας δικαιούνται αποζημίωση 50% της αξίας του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των 120 λεπτών.

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά αποζημιώνονται αποκλειστικά από τα ενεργά εκδοτήρια. Οι κάτοχοι εισιτηρίων που αγοράστηκαν με κάρτα, ανεξαρτήτως καναλιού πώλησης (εκδοτήρια, webticketing ή εφαρμογή), μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε εκδοτήριο σταθμού για την αποζημίωση.