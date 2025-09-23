Ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο Σουφλί, όπου όχημα παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία, εξέδωσε η Hellenic Train. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, στις 10:20 η αμαξοστοιχία 1681, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη, συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα που παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση κοντά στο Σουφλί. Η εταιρεία επισημαίνει ότι ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο η σύγκρουση δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, όπως και το προσωπικό της Hellenic Train, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές στην αμαξοστοιχία. Εξαιτίας του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681 καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη, καθώς το τρένο ακινητοποιήθηκε. Για τη μετακίνηση των επιβατών προς τον τελικό τους προορισμό, η Hellenic Train διαθέτει λεωφορεία.