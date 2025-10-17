Αλλάζει από αύριο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα των δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Βάσει του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται μόνο κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.

Συγκεκριμένα, από το Διακοπτό θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 (09:52) και 1332 (12:17), ενώ από τα Καλάβρυτα θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 1331 (11:04) και 1333 (13:37).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, το επιβατικό κοινό μπορεί να απευθύνεται στα κατά τόπους εκδοτήρια, στην ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων https://tickets.hellenictrain.gr, στο 2130121010 (ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφθεί τη σχετική ιστοσελίδα της Hellenic Train: https://www.hellenictrain.gr/ena-axiotheato-se-rages)