Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κτηνοτροφικός και αγροτικός κόσμος της χώρας, καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται ραγδαία, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στα κοπάδια και απόγνωση στους παραγωγούς.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ανακοίνωσε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η καταβολή της πρώτης δόσης αποζημιώσεων για τα ζώα που θανατώθηκαν, ενώ έως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένονται νέες πληρωμές, οι οποίες θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο.

Όπως τόνισε, οι έλεγχοι που ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απαραίτητοι για να διασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης:

«Ή θα κάνουμε τους ελέγχους και θα προστατεύσουμε τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων, ή θα προχωρήσουμε σε πληρωμές χωρίς έλεγχο, με κίνδυνο να τη χάσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πρωτοψάλτης προειδοποίησε επίσης για παράνομους εμβολιασμούς, οι οποίοι, αντί να περιορίζουν, συμβάλλουν στη διασπορά της νόσου, καλώντας τους κτηνοτρόφους να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα του υπουργείου.

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας πως έχουν βρεθεί χωρίς εισόδημα και χωρίς στήριξη.

«Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Δεν αμφισβητούμε τη διάθεση, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Πληρώστε τον κόσμο», δήλωσε στο MEGA ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ημαθία, όπου οι παραγωγοί μιλούν για «ολοκληρωτική καταστροφή».

«Έχουμε ξεκληριστεί. Ποιο ρεύμα να ρυθμίσουμε, όταν οι στάνες μας είναι κλειστές;» λέει ο Βασίλης Καταφυγιώτης, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων το επόμενο διάστημα.

Η ευλογιά, που εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, απειλεί πλέον όχι μόνο τα ζώα αλλά και τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.