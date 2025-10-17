Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την παράταση των προληπτικών μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και έξι μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και περιορισμού μετακινήσεων». Για τον λόγο αυτό παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα στο νησί. Τα μέτρα που ισχύουν από 17 έως 27 Οκτωβρίου αφορούν κυρίως τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή, οι οποίες επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Οι μετακινήσεις προς χειμερινό βοσκότοπο επιτρέπονται τόσο εντός, όσο και μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης.

Παράλληλα, απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά ζώων από διαφορετικές εκτροφές. Οι εγκαταστάσεις προορισμού πρέπει να έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την άφιξη των ζώων, τα οποία τίθενται σε καραντίνα τουλάχιστον 21 ημερών. Όλες οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά με υγειονομικά πιστοποιητικά και απολυμασμένα, πιστοποιημένα οχήματα. Επιπλέον, εξακολουθεί να απαγορεύεται η είσοδος αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στο νησί.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, «λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές, στα σφαγεία, κατά τη μεταφορά ζώων και ζωοτροφών, καθώς και στη διακίνηση γάλακτος».