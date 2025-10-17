Ένας Αφγανός που δολοφόνησε έναν άνδρα και την έγκυο σύζυγό του εκτελέστηκε από συγγενή των θυμάτων, σύμφωνα με το σύστημα αντιποίνων των Ταλιμπάν. Ο άνδρας εκτελέστηκε μπροστά σε πλήθος σε αθλητικό στάδιο στο Καλά-ι-Νάου, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαντγκίς, ανέφερε το Ανώτατο Δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Ήταν η ενδέκατη δημόσια εκτέλεση από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP. Ο άνδρας πυροβολήθηκε τρεις φορές από συγγενή των θυμάτων μπροστά σε χιλιάδες θεατές, δήλωσαν μάρτυρες στα πρακτορεία ειδήσεων.

Ο άνδρας είχε «καταδικαστεί σε αντίποινα» επειδή πυροβόλησε ένα ζευγάρι. «Ο δολοφόνος σκότωσε δύο άτομα, έναν άνδρα και τη σύζυγό του, η οποία ήταν περίπου οκτώ μηνών έγκυος», δήλωσε ο Ματιουλάχ Μουτακί, επικεφαλής πληροφοριών για την επαρχία Μπαντγκίς.

Η εκτέλεση ακολούθησε την αναθεώρηση από τρία δικαστήρια και την τελική έγκριση από τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα. «Στις οικογένειες των θυμάτων προσφέρθηκε αμνηστία και ειρήνη, αλλά αρνήθηκαν», ανέφερε η ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Πολλοί άνθρωποι ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες άσκησαν το δικαίωμά τους σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο», δήλωσε ο 36χρονος Τζούμα Καν, ο οποίος ήταν μάρτυρας του γεγονότος. Επίσημες ανακοινώσεις που προσκαλούσαν τους Αφγανούς να παραστούν στην εκτέλεση κυκλοφόρησαν ευρέως την Τετάρτη.

Οι δημόσιες εκτελέσεις ήταν συχνές κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης των Ταλιμπάν από το 1996 έως το 2001, με τις περισσότερες από αυτές να πραγματοποιούνται σε αθλητικά στάδια. Η προηγούμενη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, όταν τέσσερις άνδρες θανατώθηκαν δημόσια σε τρεις διαφορετικές επαρχίες την ίδια ημέρα μπροστά σε χιλιάδες θεατές, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων των Ταλιμπάν.

Οι αρχές των Ταλιμπάν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν σωματική τιμωρία – κυρίως μαστίγωμα – για αδικήματα όπως κλοπή, μοιχεία και κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο, όλες οι εντολές εκτέλεσης υπογράφονται από τον απομονωμένο ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Αχουντζάντα, ο οποίος ζει στην καρδιά του κινήματος, την Κανταχάρ.

Ο νόμος και η τάξη είναι κεντρικής σημασίας για την σκληροπυρηνική ιδεολογία των Ταλιμπάν, η οποία προέκυψε από το χάος ενός εμφυλίου πολέμου μετά την αποχώρηση των σοβιετικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν το 1989. Τα Ηνωμένα Έθνη και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, έχουν καταδικάσει τη χρήση σωματικής τιμωρίας και θανατικής ποινής από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Το γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε μετά την εκτέλεση: «Καταδικάζουμε τη δημόσια εκτέλεση ενός άνδρα στο στάδιο Badghis, αφού καταδικάστηκε σε θάνατο για φόνο.Οι δημόσιες εκτελέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και η θανατική ποινή γενικότερα είναι ασυμβίβαστη με το θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή. Ο Βόλκερ Τερκ προτρέπει τις de facto αρχές να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την άμεση κατάργηση της θανατικής ποινής – ξεκινώντας με την επιβολή άμεσου μορατόριουμ στις εκτελέσεις.»

Εν τω μεταξύ, η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι το Αφγανιστάν ήταν μεταξύ των χωρών όπου επιβλήθηκαν θανατικές ποινές μετά από δίκες που «δεν πληρούσαν τα διεθνή πρότυπα δίκαιης δίκης», σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο.