Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι απελευθέρωσαν τον Αμίρ Αμίρι, έναν Αμερικανό υπήκοο που κρατείτο στο Αφγανιστάν, λίγες εβδομάδες μετά από την επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Καμπούλ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ για υποθέσεις ομήρων Άνταμ Μπόλερ είχε μεταβεί στην Καμπούλ για διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές κρατουμένων. Aυτή η απόφαση θα πρέπει να καταδεικνύει ότι «λύσεις μπορούν να βρεθούν μέσω διπλωματικών οδών», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν με ανάρτηση στο X, επιβεβαιώνοντας ότι ο κρατούμενος παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ταλιμπάν ευχαρίστησαν το Κατάρ για τον ρόλο του ως μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του Αμίρι. Ο Αμίρ Αμίρι, ο οποίος κρατούνταν στο Αφγανιστάν από τον Δεκέμβριο του 2024 βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Ντόχα σήμερα το βράδυ, δήλωσε μη κατονομαζόμενος αξιωματούχος στο Reuters.