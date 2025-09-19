Έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες κράτησης στο Αφγανιστάν από τις αρχές των Ταλιμπάν, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Βρετανών αφέθηκε ελεύθερο και έφτασε σήμερα στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ. Το Κατάρ λειτούργησε ως βασικός μεσολαβητής σε αυτή την υπόθεση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχή απελευθέρωσή τους, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον 80χρονο Πίτερ Ρέινολντς και τη 76χρονη σύζυγό του Μπάρμπι Ρέινολντς προσγειώθηκε σε ειδικό τμήμα του τερματικού σταθμού για διπλωματικές αποστολές στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ντόχα. Εκεί, το ζευγάρι επανενώθηκε με την οικογένειά του, αμέσως μετά την αναχώρησή τους από την Καμπούλ νωρίτερα σήμερα.

Ανησυχίες για την υγεία και τις συνθήκες κράτησης

Οι δύο Βρετανοί είχαν συλληφθεί από το υπουργείο Εσωτερικών των Ταλιμπάν την 1η Φεβρουαρίου, μαζί με ακόμη δύο άτομα: μία Αμερικανοκινέζα και τον διερμηνέα τους. Η οικογένεια τους είχε εκφράσει σοβαρούς φόβους για την κατάσταση της υγείας τους και την αντοχή τους κάτω από δύσκολες συνθήκες φυλάκισης.

Η διαμεσολάβηση του Κατάρ και οι διεθνείς επαφές

Το Κατάρ, σε στενή συνεργασία με τη βρετανική κυβέρνηση και τα συγγενικά πρόσωπα των δύο κρατουμένων, διεξήγαγε πολυμήνυ δίαλογο με τις αρχές των Ταλιμπάν. Οι συντονισμένες αυτές προσπάθειες οδήγησαν τελικά στην απελευθέρωση του ζευγαριού, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Ντόχα σε υποθέσεις διεθνούς διαμεσολάβησης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε ανοιχτά την εκτίμησή του για το ρόλο των Καταρινών αξιωματούχων στην υπόθεση. Σε δήλωσή του, ανέφερε: «Χαιρετίζω την απελευθέρωση του Πίτερ και της Μπάρμπαρα Ρέινολντς (…) και γνωρίζω ότι αυτά τα πολυπόθητα για πολύ καιρό νέα θα είναι μια τεράστια ανακούφιση για αυτούς και τις οικογένειές τους». Παράλληλα, υπογράμμισε: «Θέλω να χαιρετίσω τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραμάτισε το Κατάρ, και ιδιαίτερα ο εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, στην εξασφάλιση της απελευθέρωσής τους».