Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, αναφέρθηκε σε νέα πρωτοβουλία που προτίθεται να αναλάβει η Ελλάδα για τη διοργάνωση Συνάντησης παράκτιων χωρών της περιοχής.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα διαχρονικά στηρίζει τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Η ανάγκη αυτή καθίσταται σήμερα πιο επιτακτική λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων που συντελούνται στην περιοχή.

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός Πολυμερούς Σχήματος 5Χ5, το οποίο θα περιλαμβάνει πέντε χώρες και πέντε θεματικούς άξονες. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Λιβύη.

Οι θεματικές ενότητες του σχήματος θα επικεντρωθούν στο μεταναστευτικό, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη συνδεσιμότητα, τις οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και την πολιτική προστασία. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα διερευνήσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές υλοποίησης της πρωτοβουλίας, καθώς και τον βαθμό στον οποίο θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.

Η Ελλάδα, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Σε πνεύμα συνεννόησης και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή, διαθέτοντας ισχυρή διεθνή παρουσία, ανθεκτική οικονομία και αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα έχει αυτοπεποίθηση και δεν φοβάται τη συνεργασία· αντίθετα, επιδιώκει τη συνεννόηση με όλα τα γειτονικά κράτη.