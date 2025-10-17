Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ο παλμός της μικρομεσαίας Ελλάδας.

Δεν είναι επενδυτές, δεν είναι κερδοσκόποι, είναι οικογένειες, ζευγάρια, συνταξιούχοι, νέοι άνθρωποι που αξιοποιούν ένα σπίτι, ένα εξοχικό, ένα διαμέρισμα που τους άφησαν οι γονείς τους για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, αναφέρει σε ανακοίνωση της o Σύλλογος Οικονομίας και Διαμερισμού (Airbnb).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Συλλόγου Θεοδώρα Δήμα, η πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες: η βραχυχρόνια μίσθωση στηρίζει την εθνική οικονομία, τον τουρισμό, την απασχόληση και τη μέση ελληνική οικογένεια.

Η ακτινογραφία της βραχυχρόνιας μίσθωσης – Η συμβολή της στην οικονομία

– 11 δισ. ευρώ ετησίως – 1/20 του ΑΕΠ: Τόση είναι η συνολική συνεισφορά της βραχυχρόνιας στην οικονομία.

Κάθε φιλοξενούμενος αφήνει χρήματα στις τοπικές αγορές, στα καφέ, στα μαγαζιά, στα ταξί, στα mini market, στα συνεργεία καθαρισμού και συντήρησης. Αυτό είναι πλούτος που μένει στη γειτονιά, όχι στις πολυεθνικές.

– Περισσότερες από 95.000 θέσεις εργασίας: Περισσότεροι από 95.000 άνθρωποι δουλεύουν ή ζουν χάρη στη βραχυχρόνια. Από τον τεχνικό που επισκευάζει το κλιματιστικό μέχρι την καθαρίστρια, τον οδηγό, τον φούρναρη και τον προμηθευτή.

– Η βραχυχρόνια βοηθά και τα ξενοδοχεία όχι το αντίθετο: Τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια οι ξενοδοχειακές πληρότητες ξεπερνούν το 90%, ενώ ανοίγουν συνεχώς νέα ξενοδοχεία. Αν πράγματι η βραχυχρόνια τους έπνιγε θα έκλειναν. Αντίθετα, η συνύπαρξη έφερε νέα ροή τουρισμού, νέους επισκέπτες, και οφέλη για όλους. Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι μέρος οικοσυστήματος του Τουρισμού.

– Ο εσωτερικός τουρισμός άνθισε χάρη στη βραχυχρόνια μίσθωση: Χιλιάδες Έλληνες που πριν δεν μπορούσαν να κάνουν διακοπές, σήμερα μπορούν να ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους. Η βραχυχρόνια προσφέρει πολύ πιο προσιτές τιμές από τα ξενοδοχεία, επιτρέποντας στον απλό εργαζόμενο να απολαύσει τη χώρα του. Αυτό είναι τουρισμός για όλους.

– Οι μικρομεσαίοι στηρίζουν τη χώρα: Το 80% των “hosts” έχει μόνο 1 ή 2 ακίνητα. Δεν είναι επενδυτές αλλά μεσαία τάξη που παλεύει να σταθεί όρθια.

– 0,4%-1% των κατοικιών είναι αποκλειστικά για βραχυχρόνια: Δηλαδή για λιγότερο από 1 σπίτι στα 100 γεγονός που δεν αποτελεί καμία απειλή στο στεγαστικό ζήτημα. Την ίδια στιγμή, 2,28 εκατομμύρια σπίτια μένουν άδεια.

– Επίδραση στα ενοίκια: κάτω από 1,8%: Η ίδια η μελέτη του ΟΠΑ αναφέρει ότι η βραχυχρόνια δεν φταίει για τα υψηλά ενοίκια αλλά το γεγονός ότι οι μισθοί μένουν στάσιμοι και τα κενά σπίτια δεν ανοίγουν.

Στην εκτενή της ανακοίνωση ο Σύλλογος ζητάει από την κυβέρνηση να δει τα πραγματικά δεδομένα της μελέτης ΟΠΑ πριν νομοθετήσει, να ενεργοποιήσει τα 2,28 εκατ. κενά σπίτια και να καλέσει σε διάλογο τους ανθρώπους της βραχυχρόνιας πριν την νομοθέτηση.