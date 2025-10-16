Φοιτητές συμμετέχουν σήμερα σε μεγάλο συλλαλητήριο που ξεκίνησε από τα Προπύλαια με κατεύθυνση τη Βουλή, αντιδρώντας στις πρόσφατες αλλαγές στα δημόσια πανεπιστήμια.

Στα αιτήματα τους περιλαμβάνονται η αντίθεση στις διαγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ, στα σχέδια για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο που προωθείται για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλες φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Λόγω του συλλαλητηρίου, αυτή την ώρα παραμένουν κλειστές οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Δείτε εδώ φωτογραφίες: