Μετά την ομιλία του και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών της Σορβόνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συνεχίσει τον διάλογο με μια ομάδα Ελλήνων που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του ιστορικού Πανεπιστημίου της Γαλλίας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στην ανάρτησή του, ζήτησε λίγο χρόνο για να γυρίσει στο ξενοδοχείο και να αλλάξει, πριν πάνε όλοι μαζί για μια μπύρα. Στόχος της συνάντησης ήταν όχι μόνο να απαντήσει στις ερωτήσεις των φοιτητών, αλλά κυρίως να τους ακούσει.

Ο ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα ήταν ζωηρός και περιλάμβανε ζητήματα της πολιτικής ζωής, της οικονομίας, της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας, καθώς και τη γενικότερη προοπτική της χώρας. Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, οι ερωτήσεις τους αντικατοπτρίζουν «καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο».

Η συνάντηση, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, ήταν ιδιαίτερα εμπλουτιστική και για τον ίδιο, καθώς αισθάνθηκε ότι τελικά ήταν εκείνος που αποκόμισε περισσότερα από τη συζήτηση. Η ανάρτησή του ολοκληρώνεται με ένα ζεστό γαλλικό μήνυμα στους φοιτητές: «À bientôt, les enfants!» – «Τα λέμε σύντομα, παιδιά!»