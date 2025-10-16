Η Nissan sτο επερχόμενο Japan Mobility Show 2025, θα παρουσιάσει μια δυναμική γκάμα μοντέλων και τεχνολογιών που εκφράζουν το όραμά της για ένα πιο έξυπνο και βιώσιμο αύριο.

Στις 29 Οκτωβρίου, το περίπτερο της Nissan θα φιλοξενήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του ολοκαίνουργιου Nissan Elgrand και του ανανεωμένου Nissan Ariya EV crossover. Παράλληλα, μια ποικιλία μοντέλων — από το compact Roox Kei έως το ισχυρό Patrol SUV — θα βρίσκεται στην έκθεση, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα καινοτόμα μοντέλα της Nissan.

Στο περίπτερο θα παρουσιαστεί το ολοκαίνουργιο LEAF τρίτης γενιάς, μαζί με άλλα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, όπως το νέο Micra που προορίζεται αποκλειστικά για την Ευρώπη, και το κομψό N7 sedan από την Κίνα. Το N7 sedan εκφράζει τη συνεργατική προσέγγιση της Nissan στην ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρικών οχημάτων, σχεδιασμένων ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε αγοράς.

Το τέταρτης γενιάς Nissan Elgrand, βασικό μοντέλο της γκάμας της Nissan στην Ιαπωνία για σχεδόν τρεις δεκαετίες, θα κάνει το ντεμπούτο του στην έκθεση.

Το ανανεωμένο Ariya EV crossover, που θα λανσαριστεί στην Ιαπωνία μέσα στο επόμενο έτος, διαθέτει πιο εκλεπτυσμένη σχεδίαση, νέο infotainment με ενσωμάτωση της σουίτας Google, λειτουργίες Vehicle-to-Load (V2L) και αναβαθμισμένη ανάρτηση, ειδικά προσαρμοσμένη στις συνθήκες των ιαπωνικών δρόμων.

Για τη Nissan, ο ενθουσιασμός και οι δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης ξεπερνούν τα όρια του δρόμου. Το αγωνιστικό μονοθέσιο της μάρκας που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Formula E (Σεζόν 11 – 2024/2025) θα παρουσιαστεί στην έκθεση, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή και την αγωνιστική κληρονομιά της Nissan.

Η Nissan θα παρουσιάσει επίσης ένα πρωτότυπο όχημα αυτόνομης οδήγησης, βασισμένο στο minivan Nissan Serena. Το όχημα αυτό αποτελεί μέρος ενός πιλοτικού προγράμματος που ξεκινά τον Νοέμβριο κοντά στα κεντρικά γραφεία της Nissan στη Γιοκοχάμα, με στόχο να διευκολύνει τη μετακίνηση του ηλικιωμένου πληθυσμού της Ιαπωνίας.