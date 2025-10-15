Το μπάνιο θεωρείται συνήθως ένας ασφαλής και καθαρός χώρος στο σπίτι, όμως η αλήθεια είναι ότι μπορεί να κρύβει κάποιες μικροβιακές «παγίδες». Πολλές φορές, αθώες καθημερινές συνήθειες μπορούν να γίνουν πηγή μόλυνσης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για δερματικές ή ακόμα και πιο σοβαρές λοιμώξεις.

Το κοινό λάθος: Το σφουγγάρι και η πετσέτα

Ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε όλοι είναι η ανεπαρκής φροντίδα των σφουγγαριών και των πετσετών. Αυτά τα αντικείμενα παραμένουν συχνά υγρά για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων, μυκήτων και άλλων μικροοργανισμών.

Τι μπορεί να συμβεί:

Μυκητιάσεις (π.χ. στα πόδια ή στο σώμα)

Δερματίτιδες και ερεθισμοί

Λοιμώξεις του ουροποιητικού ή των ανοιχτών πληγών σε ακραίες περιπτώσεις

Άλλες «κρυφές» μικροβιακές εστίες

Η βρύση και οι χειρολαβές: Οι μικροοργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν σε μέταλλα και πλαστικά και να μεταδοθούν όταν ακουμπάμε τα χέρια μας.

Η τουαλέτα: Παρά το ότι καθαρίζεται συχνά, οι σταγονίδια που εκτοξεύονται κατά τη χρήση μπορούν να μολύνουν επιφάνειες γύρω από αυτή.

Το χαλάκι μπάνιου: Οι υγρασίες που παραμένουν στα χαλάκια δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον για μούχλα και βακτήρια.

Συμβουλές για να προστατευτείτε