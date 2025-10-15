«Μύριζε» από μακριά το «διπλό» της Εφές στο ΣΕΦ, όχι απλά επειδή η τουρκική ομάδα έχει και εφέτος ένα εξαιρετικό ρόστερ και ένα σύνολο ικανό να φτάσει ακόμα και μέχρι το φάιναλ φορ.

Ο Ολυμπιακός – αναμενόταν – να είναι «άδειος» πνευματικά και σωματικά και ιδιαίτερα παίκτες που είχαν επιβαρυνθεί διαίτερα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Από μόνο του ένα παιχνίδι που «αδειάζει» τους πρωταγωνιστές νικητές και ηττημένους για τις επόμενες μέρες.

Ο εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών στο ντέρμπι, Σάσα Βεζένκοφ σκόραρε 12 πόντους όλους στο πρώτο δεκάλεπτο και μετά χάθηκε στη γενική μετριότητα. Στην πιο κρίσιμη επίθεση στο τέλος τράκαρε πάνω σε αντίπαλό του και έχασε τη μπάλα πολύ εύκολα ενώ αστόχησε στο – υπό καλές προϋποθέσεις – τρίποντο στη λήξη για να στείλει τον αγώνα στην παράταση.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (επίσης εκ των πρωταγωνιστών στο ντέρμπι) ξεκίνησε φουριόζος με 3/3 τρίποντα και συνολικά 11 πόντους μέσα σε ένα τετράλεπτο με την Εφές, αλλά στη συνέχεια έμεινε άποντος (συνέχισε με 0/5 τρίποντα) σε όλο τον αγώνα και κυρίως δεν μπόρεσε να βοηθήσει σε άλλους τομείς όπως έκανε με τον Παναθηναϊκό (8 ασίστ).

Ο μόνος εκ των πρωταγωνιστών του ντέρμπι που συνέχισε στον ίδιο ρυθμό ήταν ο Τάισον Γουόρντ (13π., 7 ασιστ, 5 ριμπ.), ο «ελβετικός σουγιάς» του Ολυμπιακού που τα κάνει όλα και συμφέρει. Ίσως επειδή εκείνου ήταν το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της καριέρας του δεν επηρεάστηκε τόσο πνευματικά.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν 64% στο δίποντο και 62% στο τρίποντο αλλά μετά χάθηκαν και είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την πρώτη περίοδο όπου είχαν 6/8 τρίποντα, συνολικά στα άλλα τρία δεκάλεπτα είχαν 3/18 ! Η ατυχία των γηπεδούχων έγκειται στο ότι ο Φουρνιέ (ο Γουόκαπ δεν προλάβαινε) δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις διότι ο Γάλλος δεν είχε παίξει στο ντέρμπι και ίσως θα είχε το καθαρό μυαλό στο τέλος για το ένα μεγάλο σούτ που χρειαζόταν η ελληνική ομάδα, στο τελευταίο δίλεπτο.

Μια άλλη σύμπτωση που ήταν εις βάρος των πρωταθλητών ήταν ότι ο Γάλλος Αϊζάια Κορντινιέ επειδή είχε κάνει νωρίς φάουλ είχε καθίσει στον πάγκο και όταν ο κόουτς Κοκόσκοφ τον έριξε στον αγώνα στο τέλος είχε πολύ καθαρό μυαλό και φτερά στα πόδια. Ηταν αυτός που σφράγισε τη μοίρα του αγώνα με δύο μεγάλα καλάθια για το 76-77 (τρίποντο από τη γωνία) και για το 78-79 (με παλικαρίσιο δίποντο μπροστά σε 2 αμυντικούς αλλά όχι τον Μιλουτίνοφ που δεν έπαιζε εκείνη τη στιγμή).

Κακά τα ψέματα όσο προχωρούσε σε βάθος ο αγώνας ο Ολυμπιακός έμενε από δυνάμεις (πνευματικές και σωματικές) και εκεί ήταν άτυχος που δεν του είχε κάτσει ένας πιο βατός αντίπαλος, αλλά αυτή είναι η Ευρωλίγκα και δεν υπάρχει καιρός για δάκρυα.

Μπορεί ο κόουτς Μπαρτζώκας να κρατήσει το «ξύπνημα» του Πίτερς, ενός εκ των καλυτέρων σουτέρ της ομάδας όπως παίκτης ψυχολογίας σε μεγάλο βαθμό και μέχρι τώρα έδειχνε να βρίσκεται σε νάρκη.