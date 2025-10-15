Από την ποίηση του T.S. Eliot μέχρι τη μουσική του Άντριου Λόιντ Βέμπερ το δημοφιλές μιούζικαλ κατάφερε να δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο και να τον κρατήσει ζωντανό για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Το CATS συνεχίζει να ανεβαίνει σε σκηνές σε όλο τον κόσμο, με την ίδια ενέργεια και την ίδια απήχηση. Στην περιοδεία του 2025, τον ρόλο του Gus, του Γάτου του Θεάτρου, υποδύεται ο Νάθαν Τέϊλορ ο οποίος αντιμετωπίζει τον ρόλο ως πρόκληση και ευθύνη. Με ειλικρίνεια και τρυφερότητα, μιλά για τον χαρακτήρα του, τη διαχρονική επιτυχία του έργου και τη μαγεία μιας παράστασης που εξακολουθεί να συγκινεί.

Πώς θα περιγράφατε τον χαρακτήρα του Gus τον οποίο υποδύεστε και ποιον ρόλο διαδραματίζει στη δυναμική μεταξύ των προσώπων του έργου;

Ο Gus είναι ο «Theatre Cat» ένας ηλικιωμένος γάτος που υπήρξε σπουδαίος ηθοποιός. Έχει χάσει τη δύναμη και την ενέργειά του, αλλά όχι την αγάπη του για το θέατρο. Με τους άλλους γάτους η σχέση του είναι γεμάτη τρυφερότητα και σεβασμό. Αισθάνεσαι ότι τον ακούν σαν να κρατούν χώρο για τη μνήμη και τη σοφία του. Είμαι και ο πιο μεγάλος ηλικιακά στο καστ, οπότε υπάρχει και μια προσωπική ταύτιση!

Πού αποδίδετε τη διαχρονική επιτυχία του Cats;

Είναι ακριβώς επειδή παραμένει πιστό στις ρίζες του. Η παραγωγή που παίζουμε τώρα είναι η αυθεντική του West End· υπάρχει μια ευθεία γραμμή από την πρώτη παράσταση το 1981, μέσα από όλους τους θιάσους, μέχρι και εμάς σήμερα. Οι αρχικές προθέσεις και το όραμα των δημιουργών έχουν διατηρηθεί σαν σκυτάλη που περνάει από γενιά σε γενιά. Και κάθε νέα ομάδα καλλιτεχνών βάζει τη δική της δημιουργικότητα, δίνοντας φρεσκάδα και μοναδικότητα σε κάθε παράσταση. Είναι μοναδικό. Δεν έχει μια παραδοσιακή, γραμμική αφήγηση. Είναι μια σειρά από «στιγμιότυπα» από τις ζωές των γατών. Αυτό το σπάσιμο της φόρμας ήταν τολμηρό το 1981 και παραμένει φρέσκο. Επιπλέον, κάθε νέα γενιά καλλιτεχνών φέρνει τη δική της δημιουργικότητα, κι έτσι κάθε παραγωγή είναι ξεχωριστή. Νομίζω πως αυτός είναι ο λόγος που έχει κρατήσει ζωντανό το έργο για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Η απουσία λόγου δημιουργεί διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας. Πώς θεωρείτε ότι επηρεάζει αυτή η επιλογή τον θεατή;

Όχι. Αντίθετα, είναι απελευθερωτικό. Η μουσική και η κίνηση κάνουν όλη τη δουλειά. Το κοινό δεν χρειάζεται να ακολουθεί μια κλασική πλοκή, αλλά βυθίζεται σε μια ατμόσφαιρα, σε έναν κόσμο που μιλάει κατευθείαν στις αισθήσεις.

Γιατί είναι αγαπητό από μικρούς και μεγάλους;

Γιατί έχει κάτι για όλους. Τα παιδιά ενθουσιάζονται από τα κοστούμια, το χορό και τη μαγεία του να βλέπεις γάτες- γίγαντες στη σκηνή και μέσα στο κοινό. Οι ενήλικες απολαμβάνουν το βάθος, τις σχέσεις των χαρακτήρων, τη συγκίνηση και τα μηνύματα. Και, ειλικρινά, ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα, κάθε τραγούδι στέκεται από μόνο του ως εμπειρία.

Υπάρχουν καλλιτεχνικές ή σκηνοθετικές προσαρμογές ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας στην οποία παρουσιάζεται το έργο;

Η ουσία μένει ίδια, αλλά πάντα προσαρμοζόμαστε στους χώρους που μας φιλοξενούν. Υπάρχουν σημεία όπου οι γάτες περνούν μέσα από το κοινό , αυτά πρέπει να προσαρμοστούν στο μέγεθος και το σχήμα του θεάτρου. Όμως στη σκηνή, προσπαθούμε να μείνει όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό, ώστε να παίρνει το κοινό παντού την ίδια εμπειρία του Cats.

Ποια είναι τα μηνύματα του έργου;

Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι η αποδοχή. Να αγκαλιάζουμε όσους είναι διαφορετικοί από εμάς, να σεβόμαστε την εμπειρία και τη σοφία τους και να δείχνουμε καλοσύνη. Αυτό ισχύει για τους γάτους της ιστορίας, αλλά και για εμάς τους ίδιους στη ζωή.

Η Ελλάδα τι είναι για εσάς;

Η Ελλάδα είναι ένας τόπος πολιτισμού και ιστορίας. Για εμάς τους ηθοποιούς, το να φέρνουμε μια παράσταση σαν το Cats εδώ, στον τόπο που γεννήθηκε το θέατρο, είναι πραγματικά ξεχωριστό. Και το κοινό είναι τόσο θερμό και εκδηλωτικό, που μας κάνει να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

Πού είναι η σκέψη σας αυτή την εποχή που γυρίζετε τον κόσμο;

Η σκέψη μου είναι στο κοινό και στο καθήκον μας να τιμήσουμε την κληρονομιά του έργου. Από το 1981 μέχρι σήμερα, η σκυτάλη περνάει από γενιά σε γενιά. Νιώθω ότι είναι δική μας ευθύνη να το φροντίσουμε, πριν το παραδώσουμε στους επόμενους.

Φεύγοντας από την Ελλάδα τι θέλετε να κρατήσουμε από εσάς;

Θα ήθελα να κρατήσετε λίγη από τη συγκίνηση του Gus, την αξία της μνήμης και τη μαγεία του θεάτρου. Αν φύγετε νιώθοντας ότι το Cats σας χάρισε μια στιγμή τρυφερότητας, χαράς και αποδοχής, τότε θα έχω πετύχει τον σκοπό μου.

INFO

CATS 5 – 9 Νοεμβρίου 2025: Christmas Theater – Αθήνα ,12 – 16 Νοεμβρίου 2025: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εισιτήρια www.more.com