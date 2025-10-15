Ένα γκαζάκι τοποθέτησαν άγνωστοι γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα έξω από δημοτικό κτήριο στον Άγιο Παύλο του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες ενεργοποίησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό, ο οποίος όμως δεν εξερράγη. Από τη φωτιά που προκλήθηκε σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, το οποίο δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς η εστία είχε ήδη σβήσει.

Ο μηχανισμός περισυνελέγη και εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Κρατική Ασφάλεια, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.