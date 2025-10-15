Ο πλαστικός χειρουργός που συνελήφθη την Τρίτη για τον ξυλοδαρμό μιας 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως στη Δάφνη, αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος παρέμεινε υπό κράτηση μετά την αναβολή που του δόθηκε για να ορίσει συνήγορο υπεράσπισης, αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή, κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η 43χρονη έχει ζητήσει να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις στον κατηγορούμενο.

Το χρονικό της επίθεσης

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από λογομαχία στον δρόμο, όταν ο γιατρός ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 43χρονη, τότε ο άνδρας που οδηγούσε πίσω της, άρχισε να κορνάρει, να «παίζει» με τα φώτα, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Λίγο αργότερα ο πλαστικός χειρουργός προσπέρασε το αυτοκίνητό της 43χρονης, τράβηξε χειρόφρενο και βγήκε από το όχημα, κινούμενος εναντίον της.

Τότε, σε έξαλλη κατάσταση όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε επανειλημμένα μέσα στο όχημά της.