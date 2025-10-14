Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο πλαστικός χειρουργός που επιτέθηκε με πρωτοφανή βιαιότητα σε 43χρονη οδηγό στην Ηλιουπόλεως το πρωί της Τρίτης. Ο ίδιος άντιμετωπίζει κατηγορίες για τέσσερα πλημμελήματα και συγκεκριμένα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικασθεί για την επίθεση στο Αυτόφωρο Μονομελές.

Το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από λογομαχία στον δρόμο, όταν ο γιατρός ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα. Όπως κατήγγειλε η 43χρονη, ο άνδρας άρχισε να κορνάρει, να ανάβει και να σβήνει τα φώτα, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Λίγο αργότερα, ο πλαστικός χειρουργός φέρεται να προσπέρασε το αυτοκίνητό της, να το ακινητοποίησε και να κατέβηκε έξω. Σε έξαλλη κατάσταση, την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε επανειλημμένα μέσα στο όχημά της.

Όπως κατήγγειλε το θύμα στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω σπίτι. Πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Είχα ταραχτεί. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο, βγήκε και έξω από το αμάξι. Με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει.

Από τη βία που μου άσκησε, έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Είχε μανία και κακία, ήθελε να μου βγάλει τα μαλλιά. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”[…] τον έπιασε η αστυνομία πάλι καλά γιατί ήθελε να φύγει».