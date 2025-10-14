Η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα αρχίσει να μεταφέρει τα πτώματα τεσσάρων νεκρών Ισραηλινών ομήρων στο Ισραήλ στις 10 μ.μ., σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters αξιωματούχος που εμπλέκεται στην επιχείρηση.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το συνοριακό πέρασμα Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι αύριο και ότι η ροή της βοήθειας προς την παλαιστινιακή ενκλάβη θα μειωθεί, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην τρομοκρατική οργάνωση να παραδώσει τα πτώματα των ομήρων που κρατά.

Την πληροφορία μετέφεραν το κανάλι Al-Arabi του Κατάρ και το ισραηλινό Channel 12.

Πηγή: Times of Israel