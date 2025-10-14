Ρωσική επίθεση με drones και πυρά πυροβολικού έπληξε φάλαγγα μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία. Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ολεξάντρ Προκούντιν, πρόκειται για «θαύμα που δεν υπήρξαν θύματα».

Ο ουκρανός αξιωματούχος κατηγόρησε τη Μόσχα για τρομοκρατική ενέργεια εναντίον των λευκών φορτηγών που έφεραν τα διακριτικά του ΟΗΕ και μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τους αμάχους.

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε ο Προκούντιν, φαίνεται κατεστραμμένο φορτηγό με τα σήματα του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) του ΟΗΕ, πεσμένο σε αγρό ύστερα από την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κοινότητα Μπιλοζέρκα, λίγα χιλιόμετρα από τον ποταμό Δνείπερο, ο οποίος αποτελεί τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή.

Καταδίκες από ΟΗΕ και Κίεβο

Ο ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι «τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες». Ο συντονιστής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για την Ουκρανία, Ματίας Σμάλε, υπογράμμισε πως τα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν πρέπει να αποτελούν στόχο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα κατήγγειλε «μια νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για απόδειξη της περιφρόνησης της Μόσχας προς τις ζωές των πολιτών και τις διεθνείς της υποχρεώσεις.