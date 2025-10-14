Οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος δεν προτίθενται να στηρίξουν την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης μειοψηφίας του Σεμπαστιάν Λεκορνί, σύμφωνα με πηγές του κόμματος που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η ριζοσπαστική αριστερά και η ακροδεξιά αντιπολίτευση έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις μομφής, ωστόσο για να ανατραπεί η κυβέρνηση απαιτούνται και οι ψήφοι των Σοσιαλιστών. Το συντηρητικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει δηλώσει ότι, προς το παρόν, στηρίζει τον Λεκορνί, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχίας των προτάσεων.

Η στάση των Σοσιαλιστών διασφαλίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος έχει κατατεθεί από τον Λεκορνί, θα προχωρήσει προς συζήτηση στο κοινοβούλιο. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

Κατά την ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «απαράδεκτο». Ωστόσο, επισήμανε ότι η πρόθεση του Λεκορνί να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού αποτελεί νίκη για την Αριστερά.

Ο Βαλό απέφυγε να δηλώσει ρητά αν οι Σοσιαλιστές θα καταψηφίσουν τις δύο προτάσεις μομφής. Τόνισε, πάντως, ότι το κόμμα του πιστεύει στον κοινοβουλευτικό διάλογο και θα επιδιώξει ώστε οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού να εφαρμοστούν στην πράξη.