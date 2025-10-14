Ο ΟΑΣΑ παρέχει σε ορισμένες κατηγορίες επιβατών το δικαίωμα να μετακινούνται στα μέσα μεταφοράς της περιοχής ευθύνης του με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το εισιτήριο.

Οι κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να μετακινούνται δωρεάν ή με μειωμένους τύπους κομίστρου, καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ειδικότερα δωρεάν μετακίνηση δικαιούνται:

Άνεργοι, που διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων)

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας >67%

Μαθητές όλων των βαθμίδων της Δημόσιας εκπαίδευσης που κατοικούν σε απόσταση από τη σχολική μονάδα φοίτησης

Οπλίτες θητείας και Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

Ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου

Ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών

Ένστολο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμοι και πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης)

Ένστολο προσωπικό και δόκιμοι του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής

Παιδιά κάτω των έξι (6) ετών

Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου:

Φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής έως την ηλικία των 25 ετών, με την επίδειξη ισχύουσας Φοιτητικής Ταυτότητας «Student Card – University ID» και ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Σπουδαστές Δημόσιων Ι.Ε.Κ. έως την ηλικία των 22 ετών

Φοιτητές – Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού

Πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους

Παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών

Νέοι ηλικίας από 13 έως 18 ετών

Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο OΑΣΑ στην ιστοσελίδα του, το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου ή με καταβολή μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), πιστοποιείται αποκλειστικά με την επίδειξη της Προσωποποιημένης Κάρτας, η οποία εκδίδεται από τον ΟΑΣΑ. Κατά τον έλεγχο κομίστρου ενδέχεται να ζητηθεί επιπλέον, επίδειξη των δικαιολογητικών επιβεβαίωσης της ιδιότητας (ακαδημαϊκή ταυτότητα, βεβαίωση πολυτεκνικού δικαιώματος, κτλ.).