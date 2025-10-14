Ο ΟΑΣΑ παρέχει σε ορισμένες κατηγορίες επιβατών το δικαίωμα να μετακινούνται στα μέσα μεταφοράς της περιοχής ευθύνης του με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το εισιτήριο.
Οι κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να μετακινούνται δωρεάν ή με μειωμένους τύπους κομίστρου, καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Ειδικότερα δωρεάν μετακίνηση δικαιούνται:
- Άνεργοι, που διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων)
- Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας >67%
- Μαθητές όλων των βαθμίδων της Δημόσιας εκπαίδευσης που κατοικούν σε απόσταση από τη σχολική μονάδα φοίτησης
- Οπλίτες θητείας και Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
- Ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου
- Ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών
- Ένστολο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμοι και πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης)
- Ένστολο προσωπικό και δόκιμοι του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής
- Παιδιά κάτω των έξι (6) ετών
Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου:
- Φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής έως την ηλικία των 25 ετών, με την επίδειξη ισχύουσας Φοιτητικής Ταυτότητας «Student Card – University ID» και ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Σπουδαστές Δημόσιων Ι.Ε.Κ. έως την ηλικία των 22 ετών
- Φοιτητές – Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού
- Πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους
- Παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών
- Νέοι ηλικίας από 13 έως 18 ετών
- Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο OΑΣΑ στην ιστοσελίδα του, το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου ή με καταβολή μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), πιστοποιείται αποκλειστικά με την επίδειξη της Προσωποποιημένης Κάρτας, η οποία εκδίδεται από τον ΟΑΣΑ. Κατά τον έλεγχο κομίστρου ενδέχεται να ζητηθεί επιπλέον, επίδειξη των δικαιολογητικών επιβεβαίωσης της ιδιότητας (ακαδημαϊκή ταυτότητα, βεβαίωση πολυτεκνικού δικαιώματος, κτλ.).