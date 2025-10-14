Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε πνευστή λέμβο με 19 αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν δύο σοροί, ενός άνδρα και ενός ανήλικου, οι οποίοι δεν κατάφεραν να επιβιώσουν.

Οι υπόλοιποι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας τους.