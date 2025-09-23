Συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Το πρωί περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex, εντόπισε και διέσωσε 36 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε σκάφος στην ευρύτερη περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές.

Την προηγούμενη ημέρα, στην ίδια θαλάσσια ζώνη, σημειώθηκαν ακόμη δύο περιστατικά διάσωσης.

Πολλαπλά περιστατικά διάσωσης νότια της Γαύδου

Στο πρώτο περιστατικό, σκάφος της Frontex, με τη βοήθεια παραπλέοντος πλοίου, προχώρησε στη διάσωση 43 αλλοδαπών από λέμβο σε απόσταση 8 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού.

Σε δεύτερο περιστατικό, άλλα 66 άτομα διασώθηκαν από λέμβο που εντοπίστηκε 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στο λιμάνι για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας.