Η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως επισημαίνει η εταιρεία συμβούλων χρηματοδότησης κοινοτικών προγραμμάτων Anodos Consulting, το πρόγραμμα παρουσιάζει ορισμένες προκλήσεις που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή πολλών μικρομεσαίων, ενώ η πρόσφατη τροποποίηση που δημοσιεύτηκε στις 9 Οκτωβρίου και δίνει παράταση υποβολών μέχρι τις 11 Νοεμβρίου δεν φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά το τοπίο. Από τη δημοσίευση της πρόσκλησης μέχρι και σήμερα, οι υποβολές παραμένουν λίγες, παρά το γεγονός ότι προσφέρει πληθώρα επιλέξιμων δαπανών εκτός κτιριακών.

Η δράση επιτρέπει την κατάθεση επενδυτικών σχεδίων από 80.000 έως 200.000 ευρώ, με επιχορήγηση για την Αττική και Νότιο Αιγαίο 40% και 50% για την υπόλοιπη Ελλάδα, και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Η πρώτη πρόκληση, όπως εκτιμά η Anodos Consulting, είναι ότι δεν δίνεται η δυνατότητα υποβολής μικρότερων επενδυτικών σχεδίων, κάτι που θα καθιστούσε το πρόγραμμα πιο ευέλικτο και θα επέτρεπε τη συμμετοχή σε περισσότερες επιχειρήσεις.

Η δεύτερη πρόκληση αφορά την υψηλή βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ένα επενδυτικό σχέδιο που θέλει να υποβληθεί, συγκεκριμένα, 75 βαθμούς με μέγιστο τους 100. Πρώτη φορά τίθεται τόσο υψηλή βάση, γεγονός που αποθαρρύνει πολλές επιχειρήσεις.

Η τρίτη και σημαντικότερη πρόκληση αφορά τον όρο που καθιστά υποχρεωτική την επίτευξη αύξησης των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης (σε σχέση με το ποσό των εξαγωγών της κατά το έτος βάσης, δηλαδή το φορολογικό έτος 2024) σε ύψος τουλάχιστον ίσο με το 70% της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της πράξης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινή με επιστροφή μέρους της επιχορήγησης. Ο όρος αυτός προβλημάτισε αρκετές επιχειρήσεις, καθώς το μέλλον δεν επιτρέπει τέτοιου είδους δεσμεύσεις.

Μετά από επαφές που είχε η Anodos Consulting με εξαγωγικές επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω προκλήσεις εξηγούν τη χαμηλή συμμετοχή στο πρόγραμμα. Με διαθέσιμους πόρους ύψους 200 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα θα μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της εξωστρέφειας. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, αντί της απλής παράτασης υποβολών, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η αναθεώρηση των όρων συμμετοχής, ώστε να ενθαρρυνθεί μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων να υποβάλει προτάσεις. Εναλλακτικά, οι αδιάθετοι πόροι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός νέου, πιο ευέλικτου προγράμματος εξωστρέφειας, ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς.