Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (FSC) επέβαλε εκ νέου μέτρα κατά της «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH», (LEI 529900ID0B7FXUHGP023), που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας, απαγορεύοντας την έκδοση και ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων για όλους τους κλάδους, με ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2025 και έως πλήρη συμμόρφωση της εταιρίας, σε όλα τα κράτη-μέλη, που δραστηριοποιείται με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (δείτε από 13.06.2025 Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος).

Στην Ελλάδα, για τον κλάδο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία χερσαίων αυτοκίνητων οχημάτων, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρία έχει ορίσει ως Ειδική Αντιπρόσωπο την εταιρία με την επωνυμία “DioDea ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και διακριτικό τίτλο “DioDea M.E.Π.Ε.”, με ΑΦΜ 800885518, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 523 3211 και 210 524 4252.

Επισημαίνεται στο κοινό, η κατ’ άρθρο 2 του Π.Δ. 237/1986 υποχρέωση ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης, που σχετίζεται με την κυκλοφορία του οχήματός τους.

Η FSC δημοσίευσε στον ιστότοπό της “Q and A’s” (συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις) προς διευκόλυνση του κοινού.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση της Bulgarian Financial Supervision Commission.

Περισσότερες πληροφορίες: Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση της FSC.

Σχετικός σύνδεσμος: Δείτε εδώ τις «συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις» σε απόδοση στην ελληνική γλώσσα.