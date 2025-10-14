Ένα νέο μέτρο κυκλοφορίας έρχεται να αλλάξει τις συνήθειες των οδηγών στην Ισπανία, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις. Η «έξυπνη λωρίδα», η οποία θα εφαρμοστεί από τον Δεκέμβριο στην πολυσύχναστη αρτηρία Α-2, θα επιτρέπεται μόνο σε οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από έναν επιβάτη, καθώς και σε λεωφορεία, κατά τις ώρες αιχμής.

Η λωρίδα, γνωστή διεθνώς ως HOV lane (High Occupancy Vehicle), θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του δρόμου και δεν θα είναι διαχωρισμένη φυσικά από τις υπόλοιπες λωρίδες. Οι οδηγοί θα ενημερώνονται μέσω πινακίδων και φωτεινών ενδείξεων για τα σημεία εφαρμογής και τους περιορισμούς.

Το μέτρο, ωστόσο, προκαλεί ανησυχία, καθώς η απουσία φυσικού διαχωρισμού ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση και παραβάσεις από οδηγούς που εισέρχονται χωρίς να συνειδητοποιούν τον περιορισμό.

Η επιτήρηση θα γίνεται μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και καμερών, που θα ελέγχουν αυτόματα τον αριθμό των επιβατών. Σε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο θα ανέρχεται στα 200 ευρώ.

Αν και αντίστοιχα μέτρα έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η απόφαση της Ισπανίας έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Υποστηρικτές του μέτρου τονίζουν ότι θα μειώσει τις καθυστερήσεις και τους ρύπους, ενώ οι επικριτές κάνουν λόγο για περιττή ρύθμιση που ενδέχεται να επιβαρύνει τους οδηγούς και να οδηγήσει σε αυξημένη κίνηση.