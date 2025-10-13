Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όταν ανάψει το πορτοκαλί φανάρι, ο οδηγός οφείλει να σταματήσει πριν από τη διάβαση πεζών ή, εάν δεν υπάρχει, σε σημείο όπου έχει πλήρη ορατότητα προς τον φωτεινό σηματοδότη.

Υπάρχει, ωστόσο, μια εξαίρεση. Αν το όχημα βρίσκεται τόσο κοντά στο φανάρι ώστε η ακινητοποίηση να εγκυμονεί κίνδυνο, τότε επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το πορτοκαλί λειτουργεί ως «πράσινο» ή ως άδεια διέλευσης.

Όταν το πορτοκαλί φως αναβοσβήνει, η σημασία του διαφοροποιείται. Πρόκειται συνήθως για φανάρια εκτός λειτουργίας ή για σημεία με περιορισμένη κυκλοφορία, κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οδηγός πρέπει να μειώνει ταχύτητα και να κινείται με αυξημένη προσοχή, δίνοντας προτεραιότητα σε πεζούς και διερχόμενα οχήματα.

Σε περίπτωση παράβασης, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο ύψους 30 ευρώ χωρίς αφαίρεση άδειας οδήγησης, καθιστώντας την παράβαση ηπιότερη σε σχέση με εκείνη του ερυθρού σηματοδότη.

Για τη μη συμμόρφωση στο κόκκινο φανάρι, το πρόστιμο ανέρχεται σε 700 ευρώ, με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Σε δεύτερη παράβαση, το ποσό αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση διαρκεί 6 μήνες, ενώ στην τρίτη παράβαση το πρόστιμο φθάνει τα 2.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για έναν χρόνο.

Το πορτοκαλί φανάρι αποτελεί σαφή οδηγία για επιβράδυνση και προσοχή. Ο οδηγός συνεχίζει μόνο εφόσον η στάση του οχήματος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο, σε κάθε άλλη περίπτωση όμως οφείλει να σταματήσει.