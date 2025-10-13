Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τη μάχη κατά της αστικής ρύπανσης, βάζοντας στο στόχαστρο τα παλιά και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ευθύνονται για τις αυξημένες εκπομπές ρύπων. Με το βλέμμα στους στόχους βιωσιμότητας για το 2030 και το 2050, προωθείται νέο πλαίσιο αυστηρότερων ελέγχων και οικονομικών αντικινήτρων για τα οχήματα μεγάλης ηλικίας.

Η Ελλάδα, με μέση ηλικία στόλου πάνω από 17 έτη, έναντι 11 στην Ε.Ε., και ποσοστό 42% οχημάτων κάτω από Euro 4, κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμα και περιορισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί το νομοθετικό πλαίσιο για τα παλιά αυτοκίνητα, με στόχο την ταχύτερη απόσυρση ή αντικατάστασή τους. Προβλέπονται ετήσιοι έλεγχοι εκπομπών για οχήματα άνω των 10 ετών με real-time μετρήσεις στα ΚΤΕΟ, ενώ όσα υπερβαίνουν τα όρια δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν.

Παράλληλα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ε.Ε. θα θεσπιστούν Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών (LEZ), στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε αυτοκίνητα κάτω του Euro 5/6. Τα πρόστιμα θα φθάνουν έως και τα 300 ευρώ την ημέρα.

Τα μέτρα θα πλήξουν τόσο τους κατόχους όσο και τους εμπόρους, αφού η πώληση ή εισαγωγή οχημάτων Euro 4 και κάτω θα καταστεί πρακτικά αδύνατη. Ήδη, αρκετές πόλεις όπως η Αθήνα, το Παρίσι και η Βαρκελώνη εφαρμόζουν πειραματικά περιορισμούς, με προβλέψεις ακόμη και για δήμευση οχήματος σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.

Η ελληνική αγορά μεταχειρισμένων αναμένεται να επηρεαστεί έντονα, καθώς θα απαιτούνται πλέον επιπλέον έλεγχοι από τη χώρα προέλευσης και ψηφιακό ιστορικό συντήρησης.

Αναγκαία θεωρείται η άμεση κινητοποίηση της πολιτείας, που θα μπορούσε να γίνει είτε με επιδοτήσεις για ηλεκτρικά ή οχήματα Euro 6+, είτε με bonus απόσυρσης, αλλά και ειδικά προγράμματα leasing για χαμηλά εισοδήματα, ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος των νέων ευρωπαϊκών μέτρων.