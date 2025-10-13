Σύμφωνα με Ισπανικά μέσα, χωρίς τον Ντάνι Όλμο θα συνεχίσει η Μπαρτσελόνα τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες, με τον Ισπανό μέσο να έχει αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής ομάδας, μετά από μυϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν θα συναντήσει τον Όλμο στη μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στους «μπλαουγκράνα» (21/10), ενώ όπως όλα δείχνουν, ο Ισπανός θα χάσει και το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης λίγες μέρες μετά.
🚨OFICIAL: DANI OLMO sufre una “lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, sin afectación conectiva”
El club informa que su evolución marcará la disponibilidad. Algunos medios estiman que podría estar entre 2 y 3 semanas de baja.
Seria duda para “El Clásico” del 26/10. pic.twitter.com/BytfirYh7U
— a Partido Unico (@aPartidoUnico) October 13, 2025