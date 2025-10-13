Σύμφωνα με Ισπανικά μέσα, χωρίς τον Ντάνι Όλμο θα συνεχίσει η Μπαρτσελόνα τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες, με τον Ισπανό μέσο να έχει αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής ομάδας, μετά από μυϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν θα συναντήσει τον Όλμο στη μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στους «μπλαουγκράνα» (21/10), ενώ όπως όλα δείχνουν, ο Ισπανός θα χάσει και το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης λίγες μέρες μετά.