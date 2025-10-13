Το εθνικό μας street food, το σουβλάκι, που κάποτε ήταν το φθηνό γρήγορο γεύμα για κάθε στιγμή της ημέρας, πλέον φτάνει σε τιμές που σοκάρουν.

Στην καρδιά της Αθήνας ένα τυλιχτό ξεπερνά πλέον τα 5 ευρώ, ενώ σε άλλες μεγάλες πόλεις οι τιμές κινούνται κοντά στα 4 ευρώ. Συγκεκριμένα, 3,50 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και 3,60 ευρώ στη Λάρισα. Η καθημερινή απόλαυση ενός γύρου ή μιας μερίδας σουβλάκι κοτόπουλο ή χοιρινού φαίνεται να γίνεται πολυτέλεια για πολλές οικογένειες.

Οι λόγοι για τις αυξήσεις δεν κρύβονται. Τα κρέατα έχουν ακριβύνει δραματικά με το μοσχάρι και το αρνί να σημειώνουν +100% στις τιμές, ενώ και τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων συνεχώς ανεβαίνουν λόγω προσωπικού, ενσήμων, ρεύματος και γκαζιού.

«Δεν υπάρχει τίποτα φθηνό πλέον», λέει ο Σπύρος Μπαϊρακτάρης ιδιοκτήτης της γνωστής ταβέρνας στο Μοναστηράκι, συνοψίζοντας με ένα απλό αλλά βαρύ νόημα την κατάσταση στην αγορά.

Στις γειτονιές, το τυλιχτό ξεκινά από 3,30-3,70 ευρώ, αλλά σε κεντρικά σημεία φτάνει τα 4,90 και μπορεί να αγγίξει ακόμα και 5,20 ευρώ. Στο Ηράκλειο Κρήτης, μια οικογένεια που θέλει να απολαύσει γύρο ή κοτόπουλο σε πίτα χρειάζεται σχεδόν… μικρό μισθό για να τα βγάλει πέρα.

Οι καταστηματάρχες προειδοποιούν ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα.

Ο Ανδρέας Ανδριανάκης, αντιπρόεδρος ψητοπωλών Αττικής, εξηγεί ότι οι καταναλωτές πλέον σκέφτονται διπλά πριν αγοράσουν ακόμα και ένα τυλιχτό, με τον φόβο ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Και ενώ το σουβλάκι ανέκαθεν ήταν «προσιτή απόλαυση», το σήμερα δείχνει ότι ακόμα και η καθημερινή συνήθεια μπορεί να γίνει δύσκολη επιλογή.