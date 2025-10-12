Έκρηξη σε εργοστάσιο στην πολιτεία Τενεσί των ΗΠΑ προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο. Ο αριθμός των θυμάτων αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, καθώς δύο άτομα που θεωρούνταν αγνοούμενα εντοπίστηκαν ζωντανά.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην πόλη Μπάκσνορτ και κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο της εταιρείας Accurate Energetic Systems, το οποίο παράγει εκρηκτικά για στρατιωτική, αεροδιαστημική και βιομηχανική χρήση.

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, διευκρίνισε ότι αρχικά οι αρχές θεωρούσαν νεκρούς τους 18 αγνοούμενους. «Μπορέσαμε να εντοπίσουμε και να εξακριβώσουμε ότι δύο άνθρωποι δεν βρίσκονταν στην εγκατάσταση» τη στιγμή της καταστροφής, ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ντέιβις, η αρχική εκτίμηση βασίστηκε στο γεγονός ότι εντοπίστηκαν το όχημα και προσωπικά αντικείμενα των δύο εργαζομένων κοντά στο εργοστάσιο, γεγονός που οδήγησε στην εσφαλμένη υπόθεση ότι βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η εγκατάσταση βρίσκεται σε απομονωμένη δασική περιοχή, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Νάσβιλ, πρωτεύουσας του Τενεσί. Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από ελικόπτερα τηλεοπτικών σταθμών έδειχναν το εργοστάσιο ολοσχερώς κατεστραμμένο και φλεγόμενο, καθώς και οχήματα διαλυμένα από την ισχυρή έκρηξη.

Τα συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε ακτίνα περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το σημείο. Ο σερίφης ανέφερε ότι πολυμελής ομάδα επιθεώρησε την περιοχή για να διασφαλίσει ότι δεν υπήρχαν επικίνδυνες χημικές ουσίες που θα δυσχέραιναν το έργο των διασωστών.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στον ιστότοπό της, η Accurate Energetic Systems χαρακτήρισε την έκρηξη «τραγικό δυστύχημα» και εξέφρασε τη θλίψη της για τα θύματα.

Ωστόσο, ο σερίφης Ντέιβις δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, τονίζοντας ότι «μπορεί να περάσουν μέρες, εβδομάδες, αν όχι μήνες, προτού να μπορούμε να το αποκλείσουμε».

Στο σημείο της τραγωδίας βρίσκονται ομάδες από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), οι οποίες συμμετέχουν στην έρευνα για τα αίτια της καταστροφής.